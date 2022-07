Sottrae un monopattino e si schianta dopo pochi minuti

Ha sottratto illecitamente un monopattino elettrico nei pressi della stazione ferroviaria e, pochi minuti dopo, si è schiantato con il velocipede contro un’auto nella zona di via Decembrio. È successo venerdì sera intorno alle 23, a Vigevano. Quando gli agenti della polizia locale sono intervenuti per rilevare l’incidente, un gruppo piuttosto numero di persone si è precipitata sul posto, accusando l'uomo, rimasto ferito dopo lo scontro, di aver portato via il monopattino poco prima.

Sull’accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti del personale del Comando della polizia locale di Vigevano. L’uomo, di origini straniere, è stato trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile. Qui, però, ha rifiutato le cure e si è allontanato, facendo poi perdere le proprie tracce.

Dal Comando di via San Giacomo hanno fatto sapere che la proprietaria del monopattino ha presentato una denuncia per furto, e che il mezzo le è già stato riconsegnato. Le indagini stanno però continuando. E indicazioni utili per far luce sull’accaduto e per individuare il responsabile potrebbero arrivare anche dalle telecamere della videosorveglianza presenti in stazione. In questa zona ieri sera, sempre intorno alle 23, il 118 è intervenuto per soccorre un uomo di 27 anni, il quale avrebbe riferito di essere stato vittima di un’aggressione; è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa al pronto soccorso dell’ospedale civile, dove è arrivato in codice verde.