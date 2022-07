Ancora fiamme a Mortara: rogo all’interno del parco di via Mirabelli

Venerdì i vigili del fuoco erano dovuti intervenire per un incendio che aveva interessato la scuola secondaria di primo grado di Mortara. Sabato sera sono stati chiamati di nuovo, sempre per un rogo, questa volta al parco di via Mirabelli. Dalle immagini diffuse sulle pagine social da alcuni cittadini, si vede un falò con attorno almeno tre persone, molto probabilmente dei giovani.

Qui sotto, il post del primo cittadino di Mortara Ettore Gerosa

A segnalare l’episodio è stato in serata il sindaco Ettore Gerosa che, attraverso i social, ha parlato di un «incendio doloso», comunicando che i presunti responsabili sono stati individuati, fermati poco dopo dai carabinieri. Fortunatamente, l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero espandersi ad altre aree.