Auto prende fuoco sulla A7

L’auto, per ragioni ancora al vaglio delle autorità, ha preso fuoco questa mattina (domenica) mentre stava percorrendo l’autostrada A7 in direzione Milano. È successo vicino al casello di Casei Gerola. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco di Voghera hanno domato le fiamme, che avevano completamente avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato necessario chiudere momentaneamente il tratto autostradale.