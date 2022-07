In Lombardia 9.295 nuovi positivi, in provincia di Pavia 608

A fronte di 40.597 tamponi processati, sono 9.295 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia; il tasso di positività è in leggero calo e si attesta al 22,9% (ieri 23,2%). In provincia di Pavia sono 608 i contagi rilevati nell’ultimo giorno. Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali; sia nelle terapie intensive, dove attualmente ci sono 28 persone (+1), sia nei reparti ordinari, dove sono 1279 (+16). I decessi per Covid in Regione sono stati 5 nelle ultime 24 ore, 40.957 dall’inizio della pandemia.

#covid19 Il tasso di mortalità standardizzato (13/05-12/06) per i non vaccinati risulta

- sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da ≤ 120 giorni

- sette volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.

