Incendio nel deposito rifiuti di Asm Voghera, il Comune: «Tenete le finestre chiuse»

Nel tardo pomeriggio di domenica è scoppiato un incendio di vaste dimensioni all’interno del centro multi-raccolta di Asm Voghera, in località strada della Falciona. Sul posto sono presenti 5 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pavia e altre stanno arrivando anche dai Comandi provinciali limitrofi, per procedere il più rapidamente possibile con le operazioni di spegnimento. A bruciare sono stati soprattutto i rifiuti stipati nel deposito, da dove si è alzata una colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.

«Preoccupa la vicinanza al luogo del canile – fanno sapere dal comune di Voghera – dove si continua a lavorare insieme ai volontari Enpa per tutelare i cani presenti. Si raccomanda prudenza a chi transita, o si trova nella zona. È in corso un primo monitoraggio della qualità dell’aria nella zona: in attesa dei valori che raccoglierà Arpa, si raccomanda a titolo preventivo ai cittadini della zona di tenere chiuse le finestre e, in caso di interventi o misure specifiche, i cittadini verranno puntualmente informati».