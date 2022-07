Oltrepo, vasto incendio di sterpaglie: fiamme a ridosso delle abitazioni

Un’ampia area di vegetazione è stata interessata questa mattina (domenica) da un incendio. È successo alla frazione Montebruciato, nel comune di Canneto Pavese, in Oltrepo. A preoccupare è stato soprattutto il fatto che il rogo si sia sviluppato a ridosso di molte abitazioni. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Broni e dalla sede centrale di Pavia, hanno evitato le conseguenze più gravi, impedendo alle fiamme di propagarsi fino a raggiungere le case. Non si sono registrati feriti. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause all'origine dell'incendio.