Scontro tra auto e scooter: l'incidente sulla provinciale 206 tra Sforzesca e Belcreda

L’incidente è avvenuto intorno alle 19,40 di domenica, sulla strada provinciale 206, in prossimità della rotonda che dalla frazione Sforzesca porta alla Belcreda, in territorio comunale di Gambolò. I due veicoli coinvolti sono una Volkswagen Up e uno scooter Kymco. A rimanere ferito, fortunatamente in modo non grave, un uomo di 82 anni che viaggiava in sella allo scooter. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra di Robbio e della Croce Garlaschese e un’automedica del 118.

Il tratto di provinciale è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri, i quali dovranno ricostruire nelle prossime ore l'esatta dinamica del sinistro.