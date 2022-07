Blitz dei carabinieri a Parona e tentata fuga sui tetti

A Parona, e non solo, in molti parlano dell’operazione dei carabinieri avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Sono infatti diversi i residenti del paese che, l’indomani, hanno riferito aver assistito – alcuni affacciati dalle finestre delle loro case – ad alcune scene del blitz. Un signore racconta: «A un certo punto qualcuno ha tentato di scappare passando sui tetti. Ma le forze dell'ordine hanno raggiunto i malviventi piazzando delle scale, e poi li hanno bloccati». E specifica che probabilmente erano presenti anche dei militari dei reparti speciali. I fuggitivi – si parla di 3 o 4 uomini, descritti come di nazionalità straniera –, che poi sarebbero stati fermati, parrebbero coinvolti in un giro legato al traffico illegale di sostanze stupefacenti e armi. Ma, al momento, sull’operazione dei carabinieri non sono ancora state fornite informazioni dalla Procura.