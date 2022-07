Covid-19, in Lombardia 3.666 nuovi positivi

Sono 3.666 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 23,6%. I decessi sono stati 31 per un totale di 40.988 dall'inizio della pandemia. A livello ospedaliero salgono i ricoveri ordinari (1.306, + 27) e quelli in terapia intensiva (29, +1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.164; in quella di Brescia 565 e in quella di Monza e Brianza 344. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 269.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi casi sono 37.756 con il tasso di positività che scende al 20,1%. I decessi sono stati 127 (ieri erano stati 44) per un totale di 169.233 dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri: quelli ordinari sono 9.454 (+180) e quelli in terapia intensiva 360 (+10). Guariti e dimessi sono 79.688.