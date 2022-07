Litigio in piazza Duomo: estrae una pistola e spara due colpi contro il rivale

Ha avuto una discussione con un pluripregiudicato dominicano di 52 anni e, dopo pochissimo, ha estratto un revolver calibro 38 e gli ha sparato due colpi che lo hanno raggiunto alla coscia sinistra. I carabinieri di Voghera hanno tratto in arresto P.D., 36 anni, pluripregiudicato italiano residente a Voghera per il porto abusivo dell'arma con matricola abrasa e denunciato per lesioni aggravate e ricettazione. L'uomo è stato condotto in carcere a Pavia.

L'episodio è avvenuto ieri in piazza Duomo nei pressi del bar Tre Merli. I carabinieri del tenente colonnello Giuseppe Pinto in breve hanno identificato lo sparatore, che nel frattempo era fuggito, tanto che l'uomo, messo alle strette, si è costituito al comando dei carabinieri della città iriense. Questa mattina il ferito invece è stato dimesso dall'ospedale.