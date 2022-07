Covid-19; in Italia 142.967 nuovi casi in un giorno

Sono 20.201, a fronte di 79.084 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 25,5%. I decessi sono stati 15 che portano il totale dall'inizio della pandemia a 41.003. In ospedale crescono i degenti: quelli ordinari sono 1.383 (+77) e quelli in terapia intensiva sono 36 (+7). In provincia di Milano i nuovi casi sono 6.594; in quella di Vrescia 2.490 e in quella di Bergamo 1.819. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 1.206.

La situazione odierna in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi casi sono 142.967 contro i 37.756 di ieri e i 132.274 di martedì scorso. Sono numeri che non toccavano dallo scorso gennaio. Il tasso di positività risale dal 20,1% al 26%. I decessi sono stati 157. I ricoveri sono in aumento in tutte le aree: quelli ordinari sono 9.724 (+270) e quelli in terapia intensiva sono 375 (+15). Guariti e dimessi sono 97.438.