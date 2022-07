Controllo straordinario del territorio dei carabinieri: due denunciati e due segnalati

Due persone segnalate alla Prefettura come assuntori di droga; due denunciate per furto in concorso alla Bennet di Parona e un automobilista sanzionato perché trovato positivo all'alcoltest. Sono i risultati del servizio di controllo straordinario del territorio attuato dai carabinieri sabato e domenica e che impegnato i militari delle stazioni di Garlasco e Gropello e del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano.

I carabinieri hanno denunciato due persone per taccheggio

Un ventenne di Vigevano ed un cinquantaseienne di Mortara sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso rispettivamente di 0,80 grammi di hashish e 0,55 grammi di eroina. Un uomo di 35 anni e uno di 29 anni, entrambi albanesi, sono stati denunciati per furto alla Bennet di Parona dopo essere stati sorpresi, oltre le barriere anti-taccheggio, con capi di abbigliamento per un valore di 110 euro che non avevano pagato. Infine un uomo di 41 anni di Ottobiano è stato sanzionato perché, sottoposto all'alcoltest, ha evidenziato un valore di alcolemia di 0,75 rispetto allo 0,5 fissato dalle legge come limite massimo.