Scontro auto-moto lungo la statale: un ferito

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio poco prima delle 18.15 in un incidente avvenuto lungo la statale 494 alla periferia della città appena oltre la rotatoria che dalla Sforzesca immette in corso Pavia. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, si sono urtati un’auto ed una moto Bmw 1250.

I soccorsi sul luogo del sinistro

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.