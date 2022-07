Covid, in Lombardia aumentano i ricoveri. Quarta dose: partite oggi le prenotazioni per over 60

A fronte di 59.061 tamponi processati, risultano essere 15.185 i casi di Covid registrati in Lombardia nell'ultimo giorno, di cui 873 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è in lieve crescita al 25,7% (ieri 25,5%). Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati: in terapia intensiva sono attualmente 40 (+4), mentre negli altri reparti sono 1406 (+23). I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 14, dall'inizio della pandemia 41.017.

Da oggi, 13 luglio, gli over 60 e i fragili possono prenotarsi per la quarta dose sul portale di Poste (QUI il link). «L’estensione della possibilità di somministrare la quarta dose agli over 60 – ha dichiarato la vicepresidente regionale Letizia Moratti – è di grande importanza per fronteggiare il rialzo dei contagi in atto, soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva. Resta valida la raccomandazione alla prudenza evitando assembramenti, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani».