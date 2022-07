Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: sequestrati beni per 5,9 milioni di euro all'imprenditore Stilla

Beni per un valore di 5 milioni e 900 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore Vincenzo Stilla, 61 anni, residente a Vigevano. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di dichiarazione infedele.

L'indagine è stata svolta dalla Guardia di Finanza di Pavia

In concreto le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro di 21 immobili, terreni e fabbricati, intestati formalmente a diverse società ma di fatto nella disponibilità dell'imprenditore vigevanese. L'attività rappresenta lo sviluppo delle indagini che, lo scorso maggio, avevano portato all'arresto di Stilla e agli arresti domiciliari per un soggetto considerato un prestanome, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Dalle indagini è emerso che l'imprenditore vigevanese, per sottrarre la società a lui riconducibile con il relativo patrimonio al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi pari a 8 milioni di euro, compiva atti fraudolenti con l'obiettivo di svuotarla a vantaggio di una nuova società, appena costituita che è subentrata alla prima.

Il Tribunale di Pavia ha decretato il fallimento di una delle società riconducibili all'imprenditore

Sulla base dell'attività investigativa e alla luce del rilevante debito tributario accumulato il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha chiesto il fallimento della società che è stato dichiarato venerdì scorso dal Tribunale di Pavia.