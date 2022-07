Covid: in Lombardia 14.429 nuovi casi e 29 morti

Su 56.904 tamponi processati, risultano essere 14.429 i nuovi positivi rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno – di cui 836 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è in lieve calo al 25,3% (ieri 25,7%). Aumentano i ricoveri: i pazienti Covid in terapia intensiva sono attualmente 42 (+2) mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.455 (+49). I decessi per Covid in Regione sono stati 29 nell'ultimo giorno, 41.046 dall'inizio della pandemia.

Dal 12 luglio ad oggi sono oltre 17mila le quarte dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Lombardia alle persone di età pari o maggiore di 60 anni, e ai cittadini fragili dai 12 anni in su. «In poco più di 24 ore, per il mese di luglio, sono stati fissati quasi 80.000 appuntamenti – fanno sapere dalla Regione – Sono state inoltre aumentate le linee vaccinali e si è provveduto ad estendere gli orari di apertura dei centri attivi. È attivo un modello misto di somministrazioni, che attualmente conta 35 centri vaccinali distribuiti in base alle caratteristiche orografiche, demografiche e di viabilità dei singoli territori, tra cui 8 punti di erogazione gestiti da cooperative di medici di medicina generale, e 531 farmacie».