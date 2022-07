Follia in strada a Mortara: spaccano i finestrini dell'auto e aggrediscono 29enne

Un uomo di 29 anni, di nazionalità marocchina, è stato aggredito questa mattina (giovedì) mentre si trovava all'interno di una Opel Astra. È successo in via Fosse Ardeatine, vicino alla chiesa di San Pio, a Mortara. Un gruppetto, composto da tre o quattro uomini, si sarebbe avvicinato all'auto. Impugnando spranghe o mazze da baseball, avrebbero frantumato i finestrini del veicolo, per poi scagliandosi contro il 29enne.

L'allarme è scattato intorno alle 10,20. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Mortara, e gli agenti della polizia locale. Il 29enne è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, e portato al pronto soccorso dell'ospedale civile in codice giallo. Non presenterebbe ferite da taglio; le sue condizioni sono serie, anche se non in pericolo di vita. I militari dell'Arma stanno ricostruendo l'accaduto; informazioni utili, anche per l'identificazione dei responsabili, potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere della videosorveglianza della zona.