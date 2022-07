Furto all'asilo, in fuga con un televisore da 40 pollici

Per entrare all'interno del plesso scolastico, i malviventi hanno forzato una porta secondaria. Poi, una volta dentro, hanno deciso di rubare un televisore da 40 pollici che si trovava in un'aula. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all'interno della scuola dell'infanzia di Tromello, in via Palmiro Togliatti, ed è poi stato scoperto la mattina successiva dal personale scolastico, che ha allertato i carabinieri.