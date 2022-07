Operaio muore schiacciato da un camion in Oltrepò

È stato investito e schiacciato da un camion mentre erano in corso dei lavori di taglio di alberi in un terreno. L’incidente sul lavoro è avvenuto giovedì mattina alla frazione Tornello, nel comune di Mezzanino in Oltrepò Pavese. L’allarme è scattato una decina di minuti prima delle 10. L’operaio, sessantenne, è morto prima del trasporto in ospedale.

Troppo gravi le lesioni riportate; il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di Ats.