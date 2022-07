Covid-19, in Italia altri 96.384 contagiati

Sono 13.001, a fronte di 53.346 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 24,3%. I decessi sono stati 27 che portano il numero delle vittime dal febbraio 2020 a quota 41.073. In ospedale crescono le degenze ordinarie (1.482, +27) e anche quelle in terapia intensiva (44, +2). In provincia di Milano i positivi sono oggi 3.987, in quella di Brescia 1.633 e in quella di Varese 1.241. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 747.

La situazione di oggi in Lombardia

Questa esattamente un anno fa

In tutto il Paese coloro che hanno contratto il Covid-19 sono oggi 96.384 con il tasso di positività al 24,7%. I decessi sono stati 134 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 10.363 (+248) e quelli in terapia intensiva 395 (+4). In discesa l'indice Rt che resta comunque oltre la soglia epidemica mentre sono 8 le regioni considerate a rischio alto e 13 a rischio moderato.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.939.521 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.876.669 persone (il 67,29% della popolazione) e la quarta dose a 1.542.485 persone (il 2,60% della popolazione).