Preleva acqua da un canale per irrigare i suoi terreni: agricoltore nei guai

Per almeno tre giorni avrebbe prelevato in modo arbitrario l'acqua da un canale gestito dal Consorzio San Biagio di Garlasco per irrigare i propri terreni. La sua azione ha avuto come conseguenza quella di lasciare sprovvisti altri appezzamenti. Per questa ragione un agricoltore garlaschese di 51 anni è stato raggiunto dalla denuncia-querela che il presidente del Consorzio ha presentato ieri ai carabinieri di Garlasco.