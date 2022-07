Autoarticolato fuori strada alla rotatoria della frazione Morsella

Un autoarticolato è uscito di strada, ribaltandosi, in prossimità della rotatoria della frazione Morsella di Vigevano. E’ accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 18. Sulla dinamica dell’incidente, che non ha visto coinvolti altri veicoli, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Vigevano.

Un'altra immagine del mezzo pesante adagiato su un fianco

Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Non ci sono state ripercussioni sulla circolazione stradale, visto che il camion è finito fuori dalla carreggiata; il traffico ha potuto così scorrere in modo regolare.