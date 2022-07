Covid-19, in Italia 89.830 nuovi positivi

Sono 89.830 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è in calo e si attesta al 22,5%. I decessi sono stati 111 mentre crescono i ricoveri: quelli ordinari sono 10.434 (+71) e quelli in terapia intensiva 405 (+10).

La situazione odierna in Italia

In Lombardia i contagiati sono oggi 11.928 con un tasso di positività al 21,8%. Crescono i degenti ordinari (1.506, +24) mentre sono in calo quelli in terapia intensiva (42, -2). In provincia di Milano i nuovi casi sono stati 3.647; in quella di Brescia 1.429 e in quella di Bergamo 1.186. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono oggi 720 (-27).