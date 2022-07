Milano-Mortara: 8 treni soppressi per guasti al materiale rotabile

Giornata da dimenticare per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara. A metà pomeriggio erano già 8 i treni cancellati a causa di guasti al materiale rotabile. In più la circolazione è stata interrotta tra le stazioni milanesi di Porta Genova e San Cristoforo per degli accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Solo ieri era arrivata la conferma della concessione del “bonus” ai possessori di abbonamenti annuali e mensili perché l’indice di affidabilità della tratta più utilizzata della Lomellina, ha superato abbondantemente il 5% fissato dalla Regione.