Era ricercato per la rapina di un monopattino: arrestato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato questa mattina il marocchino di 27 anni, irregolare in Italia, ricercato dallo scorso 8 luglio intorno alle 23 quando si era reso protagonista della rapina del monopattino appartenente ad un cittadino sudamericano suo coetaneo avvenuto alla stazione ferroviaria. Il giovane si era poi diretto verso il centro dove, nei pressi di via Decembrio, si era schiantato contro un’auto che stava procedendo lungo la strada. Sul posto, con il personale del 118, era intervenuta anche una pattuglia della polizia locale ma gli agenti erano stato accerchiati da un nutrito gruppo di persone che accusavano il giovane della rapina. Mentre gli uomini del comandante Giuseppe Calcaterra ricostruivano l’accaduto, il marocchino era stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dal quale si era però allontanato poco dopo facendo perdere le sue tracce.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti del comando di via San Giacomo

Questa mattina intorno alle 8.30 gli uomini del comando di via San Giacomo, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno riconosciuto il giovane magrebino nelle vicinanze della stazione, lo hanno bloccato e poi condotto negli uffici dove è stato formalizzato l’arresto per rapina. Subito dopo il marocchino è stato accompagnato in carcere a Pavia.