Scontro tra tre auto in corso Di Vittorio: due feriti lievi

Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto oggi intorno alle 15.30 all’incrocio tra via Belcreda e corso Di Vittorio. Le cause del sinistro, che ha coinvolto tre auto, sono al vaglio degli agenti della polizia locale.

Due degli occupanti dei mezzi, tra i quali figura anche un bambino di due anni, sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano dalle ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce d’Oro di Sannazzaro.