Covid-19; in Italia 67.817 nuovi positivi

Sono 67.817 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 22,8%. I decessi sono stati 79 (ieri sono stati 111) per un totale di 169.925 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono in crescita: oggi sono 10.576 (+142) e quelli in terapia intensiva sono in lieve calo 403 (-2). Guariti e dimessi sono 52.417.

Il quadro di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 8.917 ed il tasso di positività è al 21,5%. Le vittime sono state 27. In ospedale i degenti ordinari sono 1.526 (+20) e quelli in terapia intensiva sono il lieve calo (40, -2).