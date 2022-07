Prosegue da ieri il rave-party sulle rive del Po

Sta proseguendo il rave party che, da ieri, ha richiamato oltre un migliaio di persone sulle rive del Po in una zona isolata a cavallo tra Lombardia e Piemonte. Si tratta di un’area demaniale in territorio di Pieve del Cairo anche se la maggiore concentrazione sarebbe già nel territorio di Tortona (Alessandria).

Partecipanti si avvicinano alla zona del rave (foto José Lattari)

Al momento, anche in considerazione del fatto che l’evento si sta svolgendo in una zona isolata, le forze dell’ordine della provincia di Pavia stanno monitorando la situazione e hanno creato un “cordone” per evitare che al rave party arrivino nuovi partecipanti. Al momento non si registrano situazioni di particolare criticità.

In molti hanno raggiunto a piedi la zona del rave (foto José Lattari)