Covid-19, dati in calo da cinque giorni: oggi ancora 31.204 positivi

Il picco è superato: i casi di contagio da Covid-19, spinti soprattutto dalla sottovariante BA.5 di Omicron, sono in calo da cinque giorni. I nuovi positivi in tutto il Paese sono oggi 31.204 contro i 37.756 di una settimana fa. Il tasso di positività, a fronte del minor numero di tamponi effettuati, sale dal 22,8% al 23%. I decessi sono stati 112, per un totale di 170.037 vittime dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri in tutte le aree: quelli ordinari sono 10.848 (+272) e quelli in terapia intensiva sono 417 (+14). Guariti e dimessi sono 42.594.

La situazione di oggi in Lombardia

Sono 3.262 a fronte di 14.924 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 21,8%. I decessi sono stati 12 per un totale di 41.142 vittime dall'inizio della pandemia nel febbraio di due anni fa. In ospedale aumentano i degenti ordinari (1.538, +12) mentre restano stabili (40) quelli in terapia intensiva. La provincia di Milano conta oggi 1.055 nuovi contagiati; quella di Brescia 518 e quella di Monza e Brianza 329. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 242.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.941.349 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.895.924 persone (il 67,33% della popolazione) mentre la quarta dose ha interessato 1.642.576 persone (il 2,77% della popolazione).