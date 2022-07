Covid-19, in Italia 120.683 nuovi casi

Sono 120.683 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (sono stati 31.204 ieri e 142.967 martedì scorso) segnale che il picco dell'ondata è stato raggiunto e superato. Il tasso di positività è al 23,2%. Crescono però i decessi, 176 contro i 112 di ieri, che portano le vittime oltre quota 170 mila (170.123) dall'inizio della pandemia. Aumentano anche i degenti ordinari (10.975, +127) mentre calano i degenti in terapia intensiva (413, -4). Guariti e dimessi sono 122.381.

Il quadro complessivo della situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 18.180 con 28 decessi per un totale di 41.170 vittime dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.538 (+5) e quelli in terapia intensiva sono 38 (-2). In provincia di Milano i positivi sono 5.480, in quella di Brescia 2.177 e in quella di Bergamo 1.649. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 1.042.