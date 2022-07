Operaio si ustiona mentre collauda un macchinario, trasportato al San Matteo

Stava collaudando un macchinario quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha riportato una ustione al braccio sinistro per una lieve perdita di olio. L'infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina presso una azienda di viale Industria a Garlasco.

L'operaio è stato trasportato al policlinico di Pavia

L'uomo, un operaio di 52 anni, che abita a Gambolò, è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia dove è stata ricoverato. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto, con i carabinieri sono intervenuti gli ispettori della Ats cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.