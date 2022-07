I ladri rubano un condizionatore portatile

Hanno forzato gli infissi e sono entrati nella sua abitazione di Garlasco, mentre il proprietario si trovava in vacanza all'estero. I ladri, tre con il volto mascherato, come è stato rilevato dalle telecamere di videosorveglianza, sono hanno asportato un condizionatore portatile e tre valigie il cui contenuto sarà accertato dal proprietario, un uomo di 54 anni, al suo rientro in Italia.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

L'episodio è accaduto ieri mattina poco dopo le 8 a Garlasco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gropello che hanno avvitato le indagini.