Incendio di sterpaglie nei pressi dell'autostrada: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti questa mattina in prossimità dell'autostrada A7 Milano-Genova, in territorio di Pieve Albignola, per domare un vasto incendio di sterpaglie. Le fiamme, in particolare, hanno interessato il cavalcavia numero 38 dell'autostrada bruciando una ampia porzione di sterpaglie situate in posizione esterna alla carreggiata.

I mezzi dei vigili del fuoco sul luogo dell'incendio

Nell'episodio non sono state coinvolte persone e il traffico lungo l'arteria stradale che collega la Lombardia, il Piemonte e la Liguria non ne ha risentito.