Usura e tentata estorsione: in carcere madre e figlio

Dovranno rispondere dei reati di usura e tentata estorsione, in relazione a fatti avvenuti a Milano tra il 2017 ed il 2021, madre e figlio arrestati alle prime ore del mattino di ieri a Corsico e a Trezzano sul Naviglio dai carabinieri della Compagnia di Corsico. I militari hanno dati esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano.

L'arresto è stato effettuato dai carabinieri (foto di repertorio)

Il provvedimento è il frutto delle indagini avviate a maggio dello scorso anno dai militari di Corsico dopo aver ricevuto la querela presentata da un imprenditore edile che, in stato di grave difficoltà economica, tra settembre e ottobre 2020 aveva ottenuto dal marito e padre dei due indagati, nel frattempo defunto, un prestito di 22 mila euro dopo quello di 35 mila euro, estinto, risalente al 2017. Secondo le risultanze investigative le condizioni di restituzione erano un vero capestro: il capitale avrebbe dovuto essere restituito in un'unica soluzione; il tasso di interesse era del 10% mensile. All'atto dell'elargizione del prestito il ricevente, a titolo di garanzia, doveva depositare un assegno bancario, non firmato e privo di beneficiario, di importo pari alla quota capitale maggiorata del 10% oltre ad essere obbligato, tre volte al mese, a versare il 10% del capitale, a solo titolo di interesse.

Madre e figlio sono stati condotti nel carcere milanese di San Vittore

Questa attività, secondo i carabinieri, era svolta in modo abituale non senza il ricorso a minacce verbali e intimidazioni. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che le somme complessivamente prestate alle vittime sono state di almeno 225 mila euro. Madre e figlio sono stati accompagnati al carcere milanese di San Vittore.