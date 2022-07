Covid-19: in Italia 86.067 nuovi contagi, ieri sono stati 120.683

Sono 86.067 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; ieri erano 120.683. Il tasso di positività scenda al 22,6%. I decessi sono stati 157, per un totale di 170.370 morti dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 80.209. In ospedale restano 11.037 degenti ordinari (+62) e 410 pazienti in terapia intensiva (-3).

La situazione odierna in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 11.218 a fronte di 48.746 tamponi effettuati; l'indice di positività si attesta al 23%. I decessi sono stati 15 per un totale di 41.185. In ospedale crescono i degenti: quelli ordinari sono 1.573 (+30) e quelli in terapia intensiva 39 (+1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 3.437 di cui 1.256 a Milano città; in provincia di Brescia 1.387 e in provincia di Varese 1.069. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 742.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.943.212 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.915.867 persone (il 67,36% della popolazione) e la quarta dose a 1.771.842 persone (il 2,99% della popolazione).