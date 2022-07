Spandimenti irregolari: a Gambolò 4 agricoltori sanzionati

Un’azione di controllo che ha portato a quattro verbali e alla contestazione di diverse violazioni delle normative che regolano gli spandimenti di prodotti utilizzati in agricoltura come fertilizzanti. Le verifiche, scattate nella mattinata di oggi (mercoledì), sono state coordinate dalla Comandante della polizia locale di Gambolò Maria Teresa Gaino, insieme agli ispettori ambientali volontari. Diverse le condotte illecite rilevate.

Dalla verifica preliminare della documentazione prodotta dalle aziende agricole, si è passati all’esame delle segnalazioni dei cittadini. Il sindaco Antonio Costantino parla di una vera e propria azione di “intelligence”. «Sono stati effettuati quattro sopralluoghi – fa sapere il sindaco, che era presente durante le verifiche insieme al consigliere delegato Pierpaolo Minetola – e in tutti sono emerse delle irregolarità. Ad esempio, spandimenti vicino ai corsi d’acqua, oppure fertilizzanti che non erano stati opportunatamente interrati, come invece è previsto dalla legge». Le sanzioni comminate, per alcune migliaia di euro, riguardano due terreni a Gambolò, e altrettanti alla frazione Garbana, ai confini con Mortara.

L'articolo completo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola domani