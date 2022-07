Covid-19, calano i contagi e i ricoveri ordinari

Sono 80.653 i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 86.067 di ieri e soprattutto i 107.122 di giovedì scorso. Il tasso di positività scende al 22% mentre i decessi sono 157 (dato invariato rispetto a ieri) per un totale di 170.527 vittime dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri ordinari, oggi 10.984 (-53) mentre restano invariate le terapie intensive (410).

I datidi oggi in Lombardia

In Lombardia sono 10.840 i nuovi contagiati a fronte di 51.081 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 21,2%. I decessi sono stati 42 per un totale di 41.227 dall’inizio della pandemia. In ospedale calano degenti ordinari (1.540, -33) ma salgono leggermente quelli in terapia intensiva (41, +2). In provincia di Milano i nuovi casi sono 3.217, in quella di Brescia 1.330 e in quella di Monza e Brianza 1.027. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 669.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.944.381 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.927.038 persone (il 67,38% della popolazione) e la quarta dose a 1.841.115 persone (il 3,11% della popolazione).