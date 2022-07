Medico aggredito all'interno del carcere dei Piccolini

Una nuova aggressione si è registrata al carcere vigevanese di Piccolini, questa volta nei confronti di un medico che è stato preso a calci e pugni da un detenuto che si trovava nelle celle dei “nuovi giunti”. Nella stessa mattinata un detenuto ha appiccato fuoco ad una cella e nel pomeriggio un altro recluso ha minacciato un dentista.

Patrizia Sturini, segretario di Fp-Cgil Pavia

«L'aggressione al medico – commenta Patrizia Sturini, segretaria di FP Cgil Pavia – è avvenuta perché, a causa della carenza di agenti della polizia penitenziaria, il medico è stato costretto a percorrere il corridoio dei “nuovi giunti” anziché quello utilizzato normalmente e che ne garantisce la sicurezza. Ormai le aggressioni, sia verbali che fisiche, sono all'ordine del giorno – continua la sindacalista – e come sindacato abbiamo più volte segnalato le difficoltà degli operatori sanitari, chiamati a gestire i conflitti con i detenuti per ridurne il rischio di aggressività. Questi lavoratori rischiano ogni giorno – continua Sturini – e non si vedono riconoscere alcuna indennità considerata la particolarità del contesto nel quale sono chiamati ad operare. Non sono rari i casi di infermieri che rinunciano all'incarico o chiedono di essere trasferiti; stesso discorso vale per i medici che, essendo liberi professionisti, in caso di infortunio non dispongono di una copertura da parte dell'Inail. E' arrivato il momento di porre fine a questa situazione – conclude la segretaria di FP Cgil Pavia – e garantire a tutti i lavoratori la sicurezza. Si tratta di professionisti che, nel nostro sistema sanitario, sembrano dei fantasmi: eppure hanno gestito i pazienti Covid con tutte le problematiche legate a questo; coprono turni per carenza di personale: adesso riconosciamo loro dignità e rispetto della professionalità e soprattutto un posto di lavoro sicuro prima che sia troppo tardi».