Principio di incendio ad una cabina elettrica, intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 15.30 all'incrocio tra viale dei Mille via Tre Colombaie per un principio di incendio, le cui cause sono ancora in fase di definizione, che ha interessato una cabina elettrica. L'intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si estendessero e provocassero problemi alla distribuzione.

Una fase dell'intervento dei vigili del fuoco

L'intervento si è esaurito intorno alle 16.