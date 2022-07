Furto al canile di Vigevano: scavalca, forza i serragli e fugge con sei esemplari

Quattro incursioni in una settimana, molto probabilmente ad opera della stessa persona. L’ultima è avvenuta solo poche ore fa. C’è preoccupazione al canile di Vigevano, dove nella notte tra giovedì e venerdì un individuo si è introdotto all’interno della struttura di via Valletta Fogliano, scavalcando la recinzione e rubando sei cani: due cuccioli di Beagles, tre meticci simil Chihuahua, e un altro meticcio di piccola taglia tipo Cocker spaniel. Alcuni degli esemplari sottratti sono cuccioli di appena un mese di vita, ed è uno dei motivi per cui Ats Pavia era intervenuta tempo fa emanando un provvedimento e allontanandoli da un cittadino che li deteneva in un’abitazione privata in maniera illecita; in Italia, infatti, i cuccioli per legge non possono essere allontanati dalla mamma prima dei 60 giorni di vita.

Questa mattina (venerdì) i volontari hanno trovato la serratura della casetta sfondata e alcuni serragli vuoti. Immediatamente è scattato l’allarme. I vertici dell’Azienda Speciale Multiservizi Vigevano – attuale gestore del canile – hanno già presentato una denuncia ai carabinieri, e un’altra era già stata formalizzata alcuni giorni fa. Le indagini sono in corso; informazioni utili a identificare il responsabile potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza installate nella zona.