Incidente sulla circonvallazione esterna: ferito ciclista di 27 anni

L'incidente si è verificato venerdì mattina, intorno alle 7,45, sulla circonvallazione esterna di corso Ugo La Malfa, in prossimità della rotatoria di corso Novara. A rimanere ferito è stato un 27enne, che viaggiava in sella a una bicicletta. L'urto è avvenuto contro una Fiat Punto. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze serie per il ciclista. Illesa la conducente dell'utilitaria.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori con un'ambulanza della Croze Azzurra di Vigevano; il 27enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice verde. Sulla dinamica del sinistro stradale sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale.