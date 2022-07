Investita da furgone in manovra: donna di 34 anni trasportata in codice rosso con l'elisoccorso

Una donna di 34 anni è stata trasportata in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia per i traumi riportati in seguito all'incidente avvenuto questa mattina (venerdì) in via Pandolfo, a Gambolò. Da una primissima ricostruzione, la 34enne – residente nella città lomellina – sarebbe stata a piedi e a investirla sarebbe stato un camioncino di una ditta di spurghi; il veicolo sembra stesse effettuando una manovra in retromarcia al momento dell'urto. L'esatta dinamica dovrà però essere chiarita nelle prossime ore dalle forze dell'ordine. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 9,30 di oggi (venerdì).

Le condizioni della donna sono subito apparse molto serie. Il personale del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Garlaschese, ha prestato le prime cure, chiedendo l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata trasportata sull'ambulanza fino al cortile del Castello, dove è atterrata l'eliambulanza, che l'ha portata al pronto soccorso del San Matteo, dove è arrivata in codice rosso. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti del personale della polizia locale di Gambolò.

A breve aggiornamenti