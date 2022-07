Auto si inclina e finisce con una ruota sul cofano di un veicolo in sosta

I vigili del fuoco volontari di Robbio sono intervenuti sabato mattina per un incidente che si è verificato in via Goito. Una Seat Ibiza ha danneggiato una Opel Corsa parcheggiata lungo il viale, terminando la propria corsa inclinata, con la ruota anteriore destra sul cofano dell’utilitaria in sosta. La persona alla guida della Seat ha perso il controllo del veicolo per ragioni in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che dovranno valutare le varie ipotesi, dalla distrazione al guasto. Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, che ha riportato dei danni.