In Lombardia tasso di positività in calo: sono 8.675 i nuovi contagi e 34 i morti

Su 48.124 tamponi processati, sono 8.675 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell’ultimo giorno, di cui 616 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è in calo rispetto a ieri e si attesta al 18% (venerdì era al 19,2%). Aumentano i ricoveri nei reparti di terapia intensiva dove ci sono 48 pazienti (+7), mentre diminuiscono nei reparti ordinari, dove sono 1490 (-34). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 34 nell’ultimo giorno, 41.292 dall’inizio della pandemia.