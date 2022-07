Rubano delle lattine e un pacchetto di sigarette dal bar: denunciate due giovani (una è minorenne)

Dovranno difendersi dall’accusa di aver rubato alcune lattine e un pacchetto di sigarette. A finire nei guai sono state due giovani, entrambe rom, una delle quali minorenne. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in un bar di via Madonna Sette Dolori, a Vigevano. Intorno alle 16 gli agenti della polizia locale le hanno notate in via Cesarea, mentre percorrevano avanti e indietro alcune vie del centro storico in sella alle loro bici. Entrambe sono poi entrate all'interno del locale. Quando, dopo pochi minuti, sono uscite, ad attenderle c’erano due agenti del Comando di via San Giacomo, i quali avevano osservato la scena a pochi metri di distanza.

Alla vista degli agenti, hanno provato a comportarsi come se niente fosse, mettendosi a suonare il citofono di un ambulatorio. Prima che potessero fuggire, sono state raggiunte e sottoposte a un controllo. Una di loro, la ragazza minorenne, ha deciso di consegnare spontaneamente una parte della misera refurtiva: 6 lattina che erano state sottratte pochi minuti prima dal frigorifero del bar. L’altra giovane – maggiorenne e già conosciuta dalle forze dell’ordine, in quanto autrice di diversi furti commessi all'interno di abitazioni private e di altri reati contro il patrimonio – ha poi consegnato alla pattuglia un pacchetto di sigarette, che non era stato pagato. Entrambe sono state deferite all’autorità giudiziaria; per la più giovane è scattata una segnalazione al Tribunale dei minorenni di Milano.