Vigevano, incidente durante un'esibizione acrobatica in Castello: ferita una ragazza

L’incidente si è verificato poco prima delle 22,30, durante lo spettacolo organizzato nell’ambito della manifestazione “Viva il Duca – La magica notte di Ludovico il Moro”. È successo questa sera (sabato) nel cortile del Castello di Vigevano. Durante l'esibizione acrobatica, la giovane è caduta da un’altezza di circa otto metri, precipitando a terra. Al momento non si conoscono le sue condizioni; è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica del 118.

Intanto è polemica sull’organizzazione dell’evento per la mancata presenza di un presidio di primo soccorso e di un’ambulanza. A sollevare la questione sono stati i consiglieri comunali di minoranza Silvia Baldina (M5S) ed Emanuele Corsico Piccolini (Pd). Baldina attraverso Facebook ha dichiarato: «Chiederemo conto di come sia possibile ad un evento del genere non avere previsto una ambulanza». Corsico Piccolini: «Ma è inaccettabile che ad un evento promosso dal Comune non fosse presente un’ambulanza. I soccorsi sono stati attesi per 20 minuti. Chi ha disposto i protocolli di sicurezza? Come sono stati previsti i soccorsi?».

I post dei consiglieri di minoranza

Notizia in aggiornamento