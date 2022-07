Danneggia l'appartamento del vicino di casa, poi tenta di uccidersi

Prima ha invaso la proprietà del suo vicino di casa, danneggiandogli anche alcuni mobili. Mobili che erano stati posizionati per coprire un varco nel muro, e delimitare quindi i rispettivi appartamenti. Un comportamento, quello messo in atto da un 36enne residente a Mortara – già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri episodi simili – apparentemente senza una spiegazione. L’episodio è avvenuto ieri (sabato).

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno cercato in ogni modo di riportare alla calma l’uomo. Ma ogni tentativo è stato vano. Il 36enne si è scagliato contro i militari e, a un certo punto, ha cercato di provocarsi delle ferite utilizzando un mattone. Poi ha provato a buttarsi dalla finestra, ma è stato prontamente bloccato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto; dovrà difendersi per i reati di atti persecutori e per resistenza a pubblico ufficiale. Il 36enne ora si trova all’interno del reparto sanitario della casa circondariale di Torre del Gallo, a Pavia.