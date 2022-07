In Lombardia tasso di positività ancora in discesa, sono 6366 i nuovi contagi

Su 36.287 tamponi processati, è di 6.366 il numero dei nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 400 in provincia di Pavia. Ancora in calo il tasso di positività, che oggi si attesta al 17,5% (ieri 18%). È stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive (48), sale invece di cinque unità nei reparti ordinari, dove ci sono 1.495 persone ricoverate. Nell'ultimo giorno sono stati 28 i decessi in Regione per coronavirus, dall’inizio della pandemia 41.320.