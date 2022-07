L’urto con la bicicletta, poi l’auto si infila sotto il guard rail

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 20,50 di domenica in via Carlo Zanoletti, a Vigevano. L’urto è avvenuto tra una bicicletta e una utilitaria, una Suzuki Swift. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale, che si stanno occupando dei rilievi di legge.

In base ai primissimi riscontri, sembrerebbe che l’auto, nel tentativo di evitare di investire la persona in sella alla bici, abbia sterzato improvvisamente, infilandosi sotto il guard rail. Guard rail che è poi scivolato e si è piegato sul parabrezza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118, che hanno trasportato i feriti – una donna di 42 anni e un uomo di 39 – in codice giallo in ospedale. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.