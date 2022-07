Covid-19, prosegue il calo dei contagi

Sono 2.331, a fronte di 13.057 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 17,8%. I decessi sono stati 13 per un totale di 41.333 dall'inizio della pandemia. In ospedale crescono i degenti ordinari (1.526, +31) mentre restano stazionari quelli in terapia intensiva (48). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 711, in quella di Brescia 395 e in quella di Monza e Brianza 224. In provincia di Pavia sono 180.

Il quadro odierno in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 23.699, erano 51.208 ieri. Il tasso di positività è oggi al 19,3%. I decessi sono stati 104. I ricoveri ordinari sono 11.081 (+156) e quelli in terapia intensiva 426 (+21).